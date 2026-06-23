Der Kulturlandschaft des Landkreises Sonneberg droht der nächste Einschlag. Einige Verluste waren diesbezüglich in der jüngsten Vergangenheit bereits zu vermelden: Dass Geisslerhaus in Neuhaus harrt bekanntlich im Zuge bislang erfolgloser Verkaufsbemühungen einer Neukonzeption. Vom Heimatmuseum der Rennsteigstadt ist nach dem Leerzug der Markt-Passage wenig mehr geblieben als einige Vitrinen im Eingangsbereich der neuen Stadtbibliothek. Die Heimatstube in Siegmundsburg gibt es nicht mehr. Und seit Ende Oktober ist das Museum, das in Judenbach das Erbe von Kurt Ali Baumgarten bewahrt, dicht. Eine Fortbestandsperspektive? Erscheint offen.