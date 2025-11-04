Hunderte Menschen aus ganz Thüringen haben am 30. Oktober vor dem Erfurter Landtag auf die schwierige Lage ihrer Hallenbäder aufmerksam gemacht. Darunter war auch eine Demonstrantengruppe mit Kommunalpolitikern, Beschäftigten und Stammgästen des Inselbergbades aus Brotterode-Trusetal. „Wir waren nicht auf Krawall aus, es gab aber eine deutliche Ansage. Wir wollen unsere Hallenbäder erhalten. Thüringen darf kein Land der Nichtschwimmer werden“, sagt Bürgermeister Kay Goßmann.