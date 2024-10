Kosmischer Besucher im Anflug: Komet bald mit bloßem Auge am Nachthimmel sichtbar

Den Schweif des Kometen sehe man voraussichtlich in den ersten Tagen mit bloßem Auge. "Mit dem Fernglas in jedem Fall", sagte Pilz. In den ersten Oktobertagen bis zum 11. komme der kosmische Besucher der Sonne immer näher und wandere dann am Himmel in den folgenden Nächten immer in Richtung Südwesten. Dabei werde er wieder lichtschwächer.