Korsika: Ex-Nationalistenchef bei Beerdigung der Mutter erschossen

Die genauen Hintergründe der Tat auf der von Bandenkriminalität und Abrechnungen geplagten französischen Mittelmeerinsel waren zunächst unklar. Nach seinem Engagement in der nach einer Unabhängigkeit der Insel strebenden Nationalistenbewegung legte Orsoni nach Medien lange Zeit in Florida, Spanien und in Nicaragua, wo er unter anderem im Glücksspielsektor aktiv war. Nach seiner Zeit bei der nationalen Befreiungsfront Korsikas (FLNC) gründete Orsoni eine eigene Bewegung für Selbstbestimmung, die seine Gegner eher als eine "Bewegung für Geschäfte" bezeichneten, berichtete "Le Parisien".