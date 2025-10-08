Korruption in Russland: Ranghoher Richter in Russland der Zuhälterei beschuldigt

Moskau - Russlands Generalstaatsanwaltschaft hat dem wegen Korruption angeklagten Vorsitzenden des Richterrats, Viktor Momotow, nun auch noch Zuhälterei vorgeworfen. Der ranghohe Richter habe seine Stellung ausgenutzt, um Prostitution in einer ihm gehörenden Hotelkette zu decken. "Es gab einiges zu decken: Nicht nur die Hotels, sondern auch die illegale Tätigkeit, nämlich intime Dienstleistungen, die stundenweise Vermietung von Zimmern und Saunen", sagte ein Vertreter der Staatsanwaltschaft der Medienholding RBK zufolge vor einem Moskauer Gericht.