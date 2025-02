Gegenstand der Ortsteilratssitzung am vergangenen Dienstag waren dabei die Tagesordnungspunkte Ausbau der Ortsstraße sowie die Gründe des Scheiterns des Glasfaserausbaus (die Realisierung wäre durch die Deutsche Glasfaser erfolgt, sofern die Quote von vierzig Prozent erreicht worden wäre). Bei dem Ausbau der Ortsstraße, die sich nunmehr im zweiten Bauabschnitt befindet, sollen – so der O-Ton der Sitzung – falsche Rohre und falsche Anschlüsse zum Einsatz gekommen sein, weshalb die Straße auf ein Neues aufgerissen werden musste.