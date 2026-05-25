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Kornfüllung geht los Getreide steht nach Regen gut da

Wintergerste blüht, Weizen steht in den Startlöchern: Die Trockenheit im Frühjahr scheinen die Pflanzen gut weggesteckt zu haben. Warum Experten positiv auf die Entwicklung blicken.

Kornfüllung geht los: Getreide steht nach Regen gut da
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In Thüringen ist die Wintergerste bereits in der Blüte und in der Kornfüllung. (Archivbild) Foto: Hendrik Schmidt/dpa

Erfurt/Weimar (dpa/th) - Nach einem trockenen Frühjahr, aber reichlich Regen in den vergangenen Wochen steht das Getreide in Thüringen nach Behörden-Einschätzung gut da. Die ausgeprägte Trockenzeit von März bis April habe die Kulturen nicht geschädigt, teilte das Thüringer Landesamt für Landwirtschaft und Ländlichen Raum auf Anfrage mit. Zugleich hätten aber die Niederschräge Ende April/Anfang Mai dazu geführt, dass in allen Kulturen "gute Bestände im Feld stehen".

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Dabei beginne die Wintergerste inzwischen mit der Blüte und der Kornfüllung. "Im Winterweizen sind die Ähren noch am Schieben. Um die Pfingstfeiertage herum oder etwas später werden die Ähren erwartet", hieß es. Das Pflanzenwachstum sei wegen der teils kühlen Nächte noch eingebremst. Eine Prognose ab Mitte Juni sei spekulativ, aber die Voraussetzungen für das Getreide seien insgesamt gut, so das Landesamt.