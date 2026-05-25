Erfurt/Weimar (dpa/th) - Nach einem trockenen Frühjahr, aber reichlich Regen in den vergangenen Wochen steht das Getreide in Thüringen nach Behörden-Einschätzung gut da. Die ausgeprägte Trockenzeit von März bis April habe die Kulturen nicht geschädigt, teilte das Thüringer Landesamt für Landwirtschaft und Ländlichen Raum auf Anfrage mit. Zugleich hätten aber die Niederschräge Ende April/Anfang Mai dazu geführt, dass in allen Kulturen "gute Bestände im Feld stehen".
Kornfüllung geht los Getreide steht nach Regen gut da
dpa 25.05.2026 - 04:00 Uhr