Kornfüllung geht los: Getreide steht nach Regen gut da

Dabei beginne die Wintergerste inzwischen mit der Blüte und der Kornfüllung. "Im Winterweizen sind die Ähren noch am Schieben. Um die Pfingstfeiertage herum oder etwas später werden die Ähren erwartet", hieß es. Das Pflanzenwachstum sei wegen der teils kühlen Nächte noch eingebremst. Eine Prognose ab Mitte Juni sei spekulativ, aber die Voraussetzungen für das Getreide seien insgesamt gut, so das Landesamt.