Koran im Klassenzimmer Nur wenige Muslime besuchen Islamunterricht in der Schule

Berlin - Nur ein geringer Teil der muslimischen Schülerinnen und Schüler in Deutschland besucht in der Schule islamischen Religionsunterricht. Wie eine Recherche des Mediendienstes Integration zeigt, hat sich die Zahl der Teilnehmer am Islamunterricht allgemeinbildender Schulen seit 2015 zwar auf rund 84.000 Schüler verdoppelt. Das bedeutet jedoch nicht, dass der Anteil der muslimischen Schülerinnen und Schüler, die einen solchen Unterricht besuchen, entsprechend gestiegen ist. Denn zugleich stieg unter anderem durch die Zuwanderung von Flüchtlingen aus Syrien auch die Zahl der in Deutschland lebenden Muslime.