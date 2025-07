Kegeln und Doppelkopf

Mittwoch und Freitag ist ab 16 Uhr Festzeltbetrieb. Zur gleichen Zeit können sich am Mittwoch alle Interessenten mit „Gut Holz“ am Kampf um die Krone des Kirmeskegelkönigs und der Kirmes-Kegelmannschaft beteiligen. Der Freitagabend gehört traditionell der Jugend, für die „Revolving Door“ und „Liesa And The Love Foundation“ für den passenden Sound sorgen. Den Tanzabend am Donnerstag bestreitet – parallel zum Großen Grillabend – die Partyband Hess.