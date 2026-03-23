Kopf-an-Kopf-Rennen Parlamentswahl in Slowenien bringt keine klaren Mehrheiten

Rückkehr Jansas hätte Europa-Skeptiker in EU gestärkt

Jansa steht seit 1993 an der Spitze der rechtskonservativen Slowenischen Demokratischen Partei (SDS). Als er von 2004 bis 2008, 2012 bis 2013 und 2020 bis 2022 regierte, zeigte er autoritäre Tendenzen. So trachtete er, die Medienfreiheit einzuschränken, und ließ oppositionelle Demonstranten von der Polizei schikanieren.

Jansa ist außerdem mit dem ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban verbündet. Geschäftsleute aus dem Umfeld Orbans halfen ihm, eigene Propaganda-Medien aufzubauen. Anders als der Rechtspopulist Orban ist Jansa nicht prorussisch orientiert. Er teilt jedoch die EU-Skepsis und traditionalistische Weltanschauung des Ungarn.