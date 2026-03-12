Kopenhagener Sternerestaurant: Noma-Chef tritt nach Gewalt-Vorwürfen zurück

Kopenhagen - Er soll jahrelang Mitarbeiter geschlagen, angebrüllt und gemobbt haben: Der Chefkoch und Mitgründer des Kopenhagener Sternerestaurants Noma, René Redzepi, tritt nach Berichten über Gewalt in der Küche zurück. "Es tut mir leid, dass ihr alle in dieser Situation seid", sagte Redzepi in einem Video vor Mitarbeitern, das er auf Instagram veröffentlichte. "Ich habe daran gearbeitet, ein besserer Chef zu sein." Eine Entschuldigung allein reiche jedoch nicht: "Ich weiß, wie ich gewesen bin." Wegen der Aufmerksamkeit um seine Person übernehme er Verantwortung und trete zurück.