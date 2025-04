Im Kreistag Hildburghausen hat man unlängst beschlossen, den Kooperationsvertrag im Rahmen der „Modellregion Glas“ zu unterschreiben. Bei der Kooperation sind vier Landkreise beteiligt: Hildburghausen, Sonneberg, Ilm-Kreis auf Thüringer Seite und Kronach in Bayern. An der Kooperation sind auch die Industrie- und Handelskammern der Region sowie die Wirtschaftsministerien der beiden Freistaaten beteiligt. Und nicht zuletzt sind auch die Unternehmen beteiligt, die in der „Modellregion Glas“ von den Innovationen profitieren wollen. Das sind Wiegand-Glashüttenwerke mit Sitz in Steinbach am Wald und Werken in Großbreitenbach (Ilm-Kreis) und Schleusingen (Landkreis Hildburghausen), Heinz Glas aus Kleintettau mit weiteren Werken in Spechtsbrunn und Piesau (Landkreis Sonneberg), Röser GmbH (Sonneberg) und Gerresheimer Tettau GmbH. Die Energiekrise hat jene Branchen besonders hart getroffen, die auf günstige Energie angewiesen sind, weil sie viel davon benötigen. Dazu gehört die Glasindustrie in besonderem Maß. Mit günstigem Gas ließ sich viele Jahre einfacher wirtschaften.