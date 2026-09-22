Die Schwachen der Gesellschaft stehen in einem besonderen Paradies im Landkreis Hildburghausen im Mittelpunkt. Eine Hirschendorfer Familie hat ihren Garten geöffnet und gemeinsam mit Benachteiligten gestaltet. Nun kreucht und fleucht, summt und brummt es, Fische schnellen durchs Teichwasser, ein Sumpf ist angelegt worden, Hühner und Kaninchen bewohnen das Areal. Eine Werkstatt gibt es ebenfalls. Das Paradies der Sinne ist ein Ort, an dem gearbeitet und gelernt wird, aber auch einer, an dem die Seele baumelt.