Kooperation mit Hochschule Coburg: Bildungseinrichtungen wollen voneinander profitieren

An der Hochschule Coburg sind Mitte September zwei Kooperationsvereinbarungen mit Bildungseinrichtungen aus Hildburghausen geschlossen worden. Sowohl das Gymnasium Georgianum, als auch das Staatliche Berufsbildungszentrum Hildburghausen wollen künftig eng mit der Hochschule zusammenarbeiten. „Jetzt geht es darum, dieses Papier zu beleben“, sagte Robby Krämer, Schulleiter des Gymnasiums Georgianum im Gespräch mit unserer Redaktion. Aus seiner Sicht sei es wichtig, Multiplikatoren in beiden Einrichtungen zu finden, die die Möglichkeiten gut nutzen. Eine erste Idee wäre es, einen Kollegiumstag an der Hochschule zu verbringen. Dann könnten die unterschiedlichen Fachschaften die möglichen Angebote dort selbst einmal durchexerzieren, um sie später den Schülern näher zu bringen.