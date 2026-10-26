Kooperation mit Datenanbieter Wie Daten die Leistung im Fußball pushen

Es gehe am Ende um Menschen, "deswegen würden wir auch nie nur aufgrund von Daten einen Spieler verpflichten. Die Kabine ist uns einfach sehr wichtig", betonte der Nürnberger Sportvorstand. "Da kann jemand sportlich noch so gut sein, wenn er aber gewisse Charaktereigenschaften nicht mitbringt, dann passt er auch nicht zu unserer DNA."

Der Faktor Mut

Die Kooperation mit der Datenanalyse-Firma Jamestown Analytics ist auch Ausdruck für den Mut und Innovationsdrang, den die Vereine um Nürnberg oder Como haben - und das wird derzeit belohnt.

"Wir spielen zwar nicht oben in der Champions League mit, sie können aber mit uns gemeinsam etwas aufbauen. Das war, glaube ich, für das Unternehmen interessant", erzählte Chatzialexiou von den Anfängen. "Ich habe zumindest gehört, dass einige Vereine in Deutschland sehr zurückhaltend waren. Wir hingegen waren mutig und haben gesagt: Wir machen das aus Überzeugung. Heute sind wir dankbar und glücklich darüber, dass wir so ein gutes Verhältnis zu den Kollegen haben, die uns da unterstützen."