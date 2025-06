Wo sind sie geblieben, die Zeiten, als noch jeder im Dorf fast jeden kannte? Warum weiß heute kaum noch jemand, wer zu welcher Familie im Ort gehört, geschweige denn, wie es den Mitbürgern geht? Was im eigenen Umfeld, in der ähnlichen Altersklasse gerade noch so funktioniert, ist im Laufe der vergangenen Jahrzehnte nach und nach für das große und ganze Gefüge versackt. Besonders das Miteinander verschiedener Generationen außerhalb der eigenen Familien hat darunter gelitten. Und dem wollen nun in Schmiedefeld der Seniorenbeirat der Stadt Suhl, der Schmiedefelder Jenaplan-Schulteil sowie die Volkssolidarität, Regionalverband Südthüringen, wieder auf die Sprünge helfen.