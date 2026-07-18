Konzertreihe 20. Ausgabe des "Impuls"-Festivals mit Gastspiel im Irak

Halle/Magdeburg/Leipzig - Das "Impuls"-Festival für Neue Musik Sachsen-Anhalt hat sich für seine Jubiläumsausgabe vom Motto "Stadt Licht Leben Energie" des kulturellen Themenjahres der Stadt Halle inspirieren lassen. Vom 10. August bis 20. November sollen Konzerte, Klanginstallationen und Diskussionsrunden unter dem Motto "Die Verhüllung des Lichts" begeistern, wie die Organisatoren mitteilten. Veranstaltungen wird es in der Künstlerstadt Kalbe in der Altmark, Magdeburg, Halle und Leipzig geben, wie es hieß.