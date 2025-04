Zum ersten Mal erklang sie an einem Karfreitag 1724 in der Leipziger Nikolaikirche, in Bad Salzungen wurde sie zuletzt 1982 aufgeführt: die berühmte Johannes-Passion von Johann Sebastian Bach. Am vergangenen Sonntag ließen der Motettenchor Bad Salzungen-Dermbach, die Ökumenische Stadtkantorei und der Oratorienchor Sonneberg gemeinsam mit dem Mitteldeutschen Kammerorchester unter der Leitung von Kantor Hartmut Meinhardt die überwältigend eindringliche, religiös-humanistische Passionsvertonung in der evangelischen Stadtkirche neu erstrahlen.