Konzerte und Sportevents Hubig kündigt Gesetz gegen "Abzocke" beim Ticketverkauf an

Berlin - Bundesjustizministerin Stefanie Hubig (SPD) will strengere Regeln für den Weiterverkauf von Tickets für Konzerte und Sportveranstaltungen, um "Abzocke" auf dem Ticketzweitmarkt einzudämmen. "Wir arbeiten gerade an einem Gesetzentwurf", sagte Hubig dem Nachrichtenportal "web.de". Geplant seien zwei zentrale Maßnahmen: "Zum einen brauchen wir eine Preis-Obergrenze. Das heißt, wir begrenzen den Aufschlag auf weiterverkaufte Tickets. Zweitens möchte ich Veranstaltern die Möglichkeit geben, den Zweitmarkt besser zu regeln. Dafür wollen wir ein neues "geschütztes" Ticket einführen."