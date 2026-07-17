114 Dollar wirtschaftliche Schäden pro WM-Ticket

Für die WM 2026 mit 104 Spielen schätzten die Forscher einen Ausstoß von insgesamt 4,23 Millionen Tonnen CO₂-Äquivalenten. Dies entspreche rein rechnerisch den jährlichen Emissionen von etwa 785.000 Europäern. Hier entfallen 82 Prozent auf Reisen der Fans zur WM sowie auf ihren Transport innerhalb und zwischen den Austragungsorten. Die wirtschaftlichen Schäden der Gesamtemissionen berechnete das Team auf 787 Millionen US-Dollar.

Rechnete man Konzert- und Reise-Emissionen in die Ticketpreise ein, würden sie sich bei Coldplay im Schnitt um etwa 11 US-Dollar erhöhen und bei der WM um etwa 114 US-Dollar.

So könnte es gehen

Die Forscher haben drei zentrale Vorschläge für Mega-Events:

1) Eine Erhöhung der Ticketpreise und zugleich eine Rückvergütung für nachweislich nachhaltiges Anreisen. Die Käufer seien durchaus bereit, mehr zu zahlen, schreibt das Team mit Verweis auf öffentlich verfügbare Daten aus Sekundärmärkten von Karten.

2) Bei der Auswahl der Veranstaltungsorte sollte der Reiseaufwand für die Fans minimiert werden, etwa durch mehr Veranstaltungsorte in regionalen Zentren. "Für die Weltmeisterschaft könnte eine Verlegung der Veranstaltung nach Europa die Reise-Emissionen erheblich reduzieren, da etwa 40 Prozent der internationalen Teilnehmer von dort kommen", heißt es in der Studie.

3) Fans sollten ermutigt werden, ihre CO₂-Emissionen freiwillig über zertifizierte Kompensationsprogramme zu kompensieren - aber erst, wenn alle anderen Optionen ausgeschöpft seien.

Zudem könnten Bands ihre Reichweite nutzen, um klimaschonende politische Maßnahmen zu fördern, schreibt das Team und hebt das US-amerikanische Indie-Pop-Trio AJR hervor. Dies habe gemeinsam mit lokalen Interessengruppen seine Fans in Klimaschutzkampagnen eingebunden.

Wenn Taylor Swift beschließen würde, Klimaverträglichkeit in den Mittelpunkt ihrer Tourneen zu stellen, könnte das beispielsweise mehr Veranstaltungsorte und damit weniger Reisen für ihre Fans bedeuten und zudem Ticketrabatte für Zugfahrten statt Flüge ihrer Fans, sagte Hauptautor Larcom der dpa.