Konzerte: Sportfreunde Stiller sagen Konzerte in Aurich und Bremen ab

Bremen/Aurich - Die Sportfreunde Stiller haben ihre Auftritte im ostfriesischen Aurich und in Bremen kurzfristig abgesagt. Grund sei eine Erkrankung, teilte die Gruppe bei Instagram und auf ihrer Website mit. Offensichtlich ist Frontsänger Peter Brugger betroffen: "Es hat sich erst im Laufe des Nachmittags gezeigt, dass Peters Stimme wirklich nicht mitmacht", schrieb die Band am Freitagnachmittag bei Instagram. Vorher habe die Gruppe so lange wie möglich versucht, die Konzerte doch noch auf die Beine zu stellen.