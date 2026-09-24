Konzerte Rapper Macklemore kündigt "Free Palestine Tour" in Europa an

Los Angeles - US-Rapper Macklemore hat nach seinem Ausschluss aus der Tournee des britischen Popstars Ed Sheeran aufgrund von propalästinensischen Äußerungen nun eigene Konzerte angekündigt. Der 43-jährige Musiker gab am Donnerstag (Ortszeit) eine "Free Palestine Tour" mit drei Auftritten Ende Oktober in Dublin, Paris und London bekannt. Er werde auch noch Termine in den USA und weitere Künstler für die Tour benennen, schrieb Macklemore auf Instagram. Die Konzerteinnahmen sollen propalästinensischen Organisationen zufließen.