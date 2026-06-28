Konzerte Kraftklub feiert Stadionpremiere bei großer Sommerhitze

Dresden (dpa/sn) - Bei hochsommerlichen Temperaturen haben zehntausende Fans die Band Kraftklub im nach Angaben des Veranstalters ausverkauften Rudolf-Harbig-Stadion gefeiert. "Guckt ein bisschen aufeinander, heute noch mehr als sonst", sagte Sänger Felix Kummer zu Beginn des Konzerts.

Wegen der anhaltenden Hitzewelle hatte der Veranstalter vorab Maßnahmen zum Hitzeschutz an die Fans herausgegeben. So durften etwa pro Person 1,5 Liter Wasser mit ins Stadion genommen werden, es gab Auffüllstationen für Wasser und Sprühnebel im Innenraum, wo sich die Stehplätze befanden.