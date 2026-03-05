Konzerte: Jan Böhmermann geht wieder auf Tour durch Deutschland

Köln (dpa/lnw) - Satiriker Jan Böhmermann (45, "ZDF Magazin Royale") verlässt abermals das Fernsehstudio und geht auf eine Tournee durch Deutschland. Zusammen mit dem aus seiner Show bekannten Rundfunk-Tanzorchester Ehrenfeld wird der Moderator im Januar und Februar 2027 an zehn Abenden in zehn Städten auftreten, wie die Veranstalter ankündigten. Auftakt ist am 19. Januar in Frankfurt am Main. Danach geht es nach Leipzig, München, Berlin, Hamburg, Bremen, Oberhausen, Stuttgart, Hannover und Köln.