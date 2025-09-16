Am Vorabend des „Tag des offenen Denkmals“ musizierte das Ensemble für Alte Musik „The Playfords“ in der Jakobuskirche ein wunderschönes Konzert unter dem Titel „Ich habe die Sichel geschärft“. Auf nachgebauten historischen Instrumenten ließen die Künstler die von Martin Luther eingeleitete Reformation ebenso in Musik lebendig werden wie jene bewegten Monate des Bauernkrieges 1525 mit Protagonist Thomas Müntzer. Nicht allein das professionelle Musizieren und der Gesang von Björn Werner begeisterten die Zuhörer, sondern auch das unaufdringlich vermittelte Wissen über Luther, Müntzer und die Umgestaltung von einst weltlichen Texten zu bis heute gesungenen Kirchenchorälen. Der legendäre Ruf „Spieß voran – drauf und dran“ drang per von allen fünf Ensemblemitgliedern rhythmisch geschlagenen Trommeltakten recht lebhaft an die Zuhörerohren; Luthers „Ein feste Burg“ gestaltete das Ensemble im neuen Arrangement einmalig kreativ.