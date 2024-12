Konzert: Wünsche wahr werden lassen

In der oft hektischen Vorweihnachtszeit, vor allem in der Welt der Erwachsenen, geraten die besinnlichen Momente häufig in den Hintergrund. „Doch unsere Kinder und Enkelkinder erinnern uns mit ihren Wünschen und Heimlichkeiten an die zauberhafte und wunderbare Seite der schönsten Zeit des Jahres“, erklärte Thomae. Die „Sonneberger Vokalisten“ möchten mit ihrem diesjährigen Thema „Wünsche von Kindern“ daran erinnern, wie wichtig es ist, die Magie und Geheimnisse der Weihnachtszeit zu bewahren. Traditionelle Weisen werden mit modernen Liedsätzen und Arrangements kombiniert, um die Zuhörer von der vorweihnachtlichen Aufgeregtheit in die geheimnisvolle, heitere Kinderwelt zu entführen und ihnen Gelassenheit zu schenken.