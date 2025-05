Seit bekannt wurde, dass die Rock-Band Karat auf ihrer Jubiläumstour zum 50. Geburtstag auch in Sonneberg Halt macht, war das Konzert für den Abend im Gesellschaftshaus ausverkauft. Am Freitag waren im großen Saal alle Altersklassen vertreten und die Konzertbesucher so divers und ausgelassen wie bei Schlagerparaden. Wie in Stein gemeißelt rockte der Begriff „KARAT“ vom Bühnenbild auf die Konzertbesucher herunter.