„Big Hib Band“, so nennt sich die Big Band der Kreismusikschule „Carl Maria von Weber“ in Hildburghausen. Das 2012 gegründete Orchester setzt sich zusammen aus gut ausgebildeten Schülern der Musikschule und versierten Musiklehrern – zumeist mit Erfahrung aus der Landesjugend-Bigband, renommierten Blasorchestern und Bands, sowie eigenen Gesangssolisten und Background-Sängern. Geleitet wird die Big Hib Band von deren Gründer Sven Viertel, Lehrer für Blechblasinstrumente an der Musikschule und Mitglied der Südthüringer Dixielandband „Sunshine Brass“, die heuer ihr 25-jähriges Jubiläum feiert.