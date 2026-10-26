Sie rockte nicht nur die Bühne oder die Halle – nein, Suzi Quatro rockte am Samstagabend gleich das ganze Bergwerk mit ihren zahlreichen großen Hits sowie manchem musikalischen Ausflug zu anderen Künstlerkollegen. Was sie hier tief unter der Erde für einen Rock’n’Roll-Act der Extraklasse präsentierte, dürfte man zweifellos als „á la bonne heure“ bezeichnen, ohne an dieser Stelle in Übertreibung zu verfallen. Man bedenke immerhin, dass die Dame mit der kraftvollen Bassgitarre und der markanten Stimme schon über ein dreiviertel Jahrhundert an Lenzen „auf dem Buckel“ hat, aber dennoch wie ein Wirbelwind über die Bühne fegt.