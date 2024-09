TV-Stars sind in Südthüringen immer ein Renner und sorgen für ausverkaufte Säle. Gerade war erst die neue Show im Fernsehen zu sehen, läuft sie am Abend des Konzertes erneut in den dritten Programmen. Damit Andy Borg selbst rechtzeitig in seiner Fernsehübertragung dabei sein kann, scherzte der Entertainer, kann sein Live-Aufritt nur drei Stunden dauern. Weil alle Besucher ebenfalls an den Fernseher wollten, passte allen 16 bis 19 Uhr in den Kalender.