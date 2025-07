Konzert: Ritter rocken die Burg

Der Titeltrack „Knightclub“ ist ein wahrer Hit, der nicht nur ein Millionenpublikum in ganz Deutschland beim Vorentscheid zum Eurovision Song Contest in Partylaune versetzt hat, sondern auch bei jeder Metal-Party für gute Laune sorgen wird. In der Albumversion wird die Band von Dag-Alexis Kopplin von SDP beim Gesang unterstützt. Songs wie „Valhalla“ und „Avalon“ dagegen sind epische Hymnen und zeigen die ernstere Seite der Band auf. Bei „Valhalla“ werden Feuerschwanz von Doro Pesch unterstützt. Nach Mittelerde geht es in „The Tale of Sam The Brave“, während in „Name der Rose“ ein weiterer Literaturklassiker besungen wird.