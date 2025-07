Konzert-Reihe: Klassik – durchaus leichtfüßig

Der 34. MDR-Musiksommer beginnt im August in der Europäischen Kulturhauptstadt Chemnitz. Nach der Eröffnung am 8. August wird das Festival vier Wochen lang 23 Orte in Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt besuchen, teilte der Mitteldeutsche Rundfunk (MDR) in Leipzig mit. Darunter seien Kirchen, historische Konzertsäle und auch ein Konzertstall. Bis zum 7. September stehen insgesamt 25 Konzerte auf dem Programm. In Südthüringen wird der Musiksommer in Meiningen, Eisenach und Suhl Station machen. Zum Abschluss wird zu einem Konzert zum Thema „Versöhnung“ in die St. Martinikirche in Stolberg im Südharz eingeladen.