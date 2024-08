Am Mittwoch gastierte die Leipziger Liedermacherin Paula Linke in der Ilmenauer Kreuzkirche mit ihrem Programm „Schön Durch Einander – Pointierte Lieder und Geschichten aus dem Leben“. Linke, die für ihre einzigartige Mischung aus klassischem Liedermachertum, französischem Chanson und modernem Pop bekannt ist, zog die Zuhörer mit ihrer nachdenklichen und gleichzeitig lebhaften Darbietung in ihren Bann. Begleitet von ihrer Gitarre verband sie in ihren Liedern gesellschaftspolitische Beobachtungen, humorvolle zwischenmenschliche Gedankenspiele und ein klares Ja zum Leben und zur Kultur. Die zahlreichen Gäste erlebten einen Abend, der stark an ein Theaterstück erinnerte, da Linke ihre Musik mit ausgewählten Anekdoten verband.