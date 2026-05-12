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Konzert Kaltenlengsfeld Märchenhaft, meisterlich musikalisch

Sophie Rauch

„Es war einmal…“ – so war die Märchenreise zum Operettennachmittag in Kaltenlengsfeld überschrieben. Das Publikum ließ sich verzaubern. Was hörte es?

Konzert Kaltenlengsfeld: Märchenhaft, meisterlich musikalisch
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Das Meininger Salonorchester im voll gefüllten Saal des Dorfgemeinschaftshauses. Foto: Sophie Rauch

Einen „märchenhaften“ Nachmittag erlebten rund 150 Zuschauer am Samstag: Zum diesjährigen Operettennachmittag mit dem Salonorchester „Meininger Mélange“ hatte der örtliche Feuerwehrverein eingeladen. Der Nachmittag stand unter dem Motto „Es war einmal... eine musikalische Märchenfahrt durch Oper, Operette und Musical“. Mit ihren beachtlichen Stimmen zogen die beiden Solistinnen Natalia Schermann und Alexandra Wija das Publikum in ihren Bann. Gemeinsam mit den Musikerinnen und Musikern des Salonorchesters boten sie den Gästen ein erstklassiges Programm. Verbunden mit einigen Geschichten aus ihrem großen Märchenbuch wurden Musical-Hits und bekannte Operettenmelodien dargeboten.

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Publikumslieblinge wie das „Vilja Lied“ von Franz Lehár oder „L’amour est un oiseau rebelle“ aus der Oper „Carmen“ von Georges Bizet luden zum Mitsingen ein. Dem Aufruf „Stoßt an“, wie es „Im Feuerstrom der Reben“ in der Oper „Die Fledermaus“ von Johann Strauss heißt, folgte die Zuhörerschaft gerne.

Alexandra Wija und Natalia Schermann mit dem Salonorchester. Foto: Sophie Rauch

Und natürlich darf beim jährlichen Operettennachmittag der Kaltenlengsfelder Feuerwehr eines nicht fehlen: die traditionelle Feuerwehrpolka, eigens für den Verein komponiert von Konrad Just. „Ein dreifach Hoch dem Team der Feuerwehr“ sangen die Vereinsmitglieder und Gäste zum Abschluss.

Meininger Mélange seit 25 Jahren

Das Salonorchester Meininger Mélange ist bekannt für seine heitere Musik aus Oper, Operette und Musical. Gemeinsam treten die Musikerinnen und Musiker nun seit bereits 25 Jahren auf. „Dafür haben sie sich gut gehalten“, meinte Natalia Schermann. Zwar würde die Besetzung immer mal wieder wechseln, aber im Kern sei man sich immer einig: „Es geht im das gemeinsame Musizieren.“

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In „Es war einmal“ stecke immer ein gewisser Zauber, so Alexandra Wija. Und am Ende dieser musikalischen Märchenreise sagte man dann „Und wenn sie nicht gestorben sind, so spielen sie noch heute.“ „’Es war einmal’ ist wirklich ein schönes Motto, es verbindet Generationen“, so Christina Rauch, Vereinsvorsitzende des Feuerwehrvereins, zum Ende der Veranstaltung. Sie dankte allen, die diese Veranstaltung möglich gemacht haben. Im liebevoll eingerichteten Saal wurden die Besucher mit reichlich Kaffee und Kuchen sowie kühlen Getränken und Bratwürsten bestens versorgt.