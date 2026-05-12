Konzert Kaltenlengsfeld: Märchenhaft, meisterlich musikalisch

Einen „märchenhaften“ Nachmittag erlebten rund 150 Zuschauer am Samstag: Zum diesjährigen Operettennachmittag mit dem Salonorchester „Meininger Mélange“ hatte der örtliche Feuerwehrverein eingeladen. Der Nachmittag stand unter dem Motto „Es war einmal... eine musikalische Märchenfahrt durch Oper, Operette und Musical“. Mit ihren beachtlichen Stimmen zogen die beiden Solistinnen Natalia Schermann und Alexandra Wija das Publikum in ihren Bann. Gemeinsam mit den Musikerinnen und Musikern des Salonorchesters boten sie den Gästen ein erstklassiges Programm. Verbunden mit einigen Geschichten aus ihrem großen Märchenbuch wurden Musical-Hits und bekannte Operettenmelodien dargeboten.