Konzert Kaltenlengsfeld: Märchenhaft, meisterlich musikalisch

In „Es war einmal“ stecke immer ein gewisser Zauber, so Alexandra Wija. Und am Ende dieser musikalischen Märchenreise sagte man dann „Und wenn sie nicht gestorben sind, so spielen sie noch heute.“ „’Es war einmal’ ist wirklich ein schönes Motto, es verbindet Generationen“, so Christina Rauch, Vereinsvorsitzende des Feuerwehrvereins, zum Ende der Veranstaltung. Sie dankte allen, die diese Veranstaltung möglich gemacht haben. Im liebevoll eingerichteten Saal wurden die Besucher mit reichlich Kaffee und Kuchen sowie kühlen Getränken und Bratwürsten bestens versorgt.