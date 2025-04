Der Passionsgeschichte, also dem biblischen Bericht vom Leiden und Tod Jesu Christi, kam aufgrund ihrer zentralen Bedeutung innerhalb der christlichen Theologie schon immer eine besondere Rolle im Gottesdienst zu. In der Tradition dieser Werke, die zur Aufführung im Gottesdienst bestimmt waren, stehen auch die Passionen Bachs. Am Palmsonntag fand in der Stadtkirche St. Peter zu Sonneberg eine besonders beeindruckende Aufführung der Karfreitagspassion nach Johannes statt.