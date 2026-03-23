Eine Orgel ist nicht genug. Das zumindest scheint sich der Kirchgemeindeverband Zella-Mehlis/Oberhof gedacht zu haben, als er jüngst ein besonderes Schmuckstück gekauft hat. Am 28. Februar ist ein Flügel der Firma Blüthner in der Zella-Mehliser Magdalenenkirche eingezogen. Zu hören ist er erstmals am kommenden Sonntag, 29. März um 17 Uhr. Dann wird Kantor Lukas Klöppel das Instrument mit Werken aus der Epoche der Romantik, geschrieben von Franz Schubert, Claude Debussy, Edvard Grieg und Bela Bartok, feierlich einweihen.