Zum Irish-Folk-Konzert mit „Tim O’Shea and Friends“ waren zahlreiche Interessierte in die Völkershäuser Michaeliskirche gekommen. Sie sollten es keineswegs bereuen und erlebten einen großartigen Abend. Die traditionellen irischen Klänge, wobei reiche und alte Musiktraditionen mit lebhaften Tanzrhythmen, gefühlvollen Balladen und geschichtenerzählenden Liedern verbunden werden, kamen bestens beim Publikum an. Dazu trug auch die Lichtgestaltung im gut gefüllten Gotteshaus bei, welche für eine wohlige Stimmung sorgte.