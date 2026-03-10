Orgelmusik der Bach-Familie erklingt zum 341. Geburtstag von Johann Sebastian Bach am Samstag, 21. März um 17 Uhr in der Suhler Hauptkirche.
Konzert in Suhl Zwei neu entdeckte Stücke zum 341. Bach-Geburtstag
Redaktion 10.03.2026 - 11:55 Uhr
Zwei neu entdeckte Werke von Johann Sebastian Bach erklingen zum 341. Geburtstag des großen Komponisten in der Suhler Hauptkirche.
