Für den 25. April kündigt sich ein akustischer Leckerbissen für alle Freunde des Swing im Bigband-Sound in der Kirche zu Goldlauter an. Es lädt die Big-Hib-Band zu einem Konzert ein. Die Band steht unter der Leitung von Sven Viertel, der ja vielen Musikfreunden aus Suhl und Umgebung nicht zuletzt durch seine Sunshine Brass-Dixieland-Band bekannt sein dürfte. Wir sprachen mit ihm über Gründe und Erwartungen für das Konzert in einer Kirche, aber auch die musikalische Entwicklung des Klangkörpers