Vor mehr als 1200 Zuschauern ist am Sonntag das „Wir für den Frieden“-Konzert in Suhl über die Bühne gegangen. Bands, Liedermacher und Autoren (darunter Prinzen-Sänger Sebastian Krumbiegel) sangen und lasen ihre Botschaften für einen Stopp des Krieges in der Ukraine. Publikum und Künstler ließen sich bei der acht Stunden langen Veranstaltung auf dem Platz der Deutschen Einheit die Stimmung vom Dauerregen nicht vermiesen. Am Abend zuvor hatte Max Giesinger am gleichen Ort vor 1500 Zuschauern ein grandioses und umjubeltes Konzert zum Abschluss des SoS-Festivals gegeben.