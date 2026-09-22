Musik hören – egal ob auf dem Weg zur Arbeit, im Radio, beim wöchentlichen Einkauf oder in vielen anderen Alltagssituationen – gehört für die meisten Menschen einfach dazu. Für gehörlose und hörbeeinträchtigte Menschen ist das alles andere als selbstverständlich. Wenn Julia Schulenburg Musik hört, entstehen in ihrem Kopf zugleich Bewegungen, Bilder und manchmal ganze Geschichten. Einfach zurücklehnen und nur zuhören könne sie deshalb kaum noch, erzählt die 37-Jährige. Was für sie selbstverständlich geworden ist, bildet die Grundlage einer außergewöhnlichen Tätigkeit: Schulenburg macht klassische Musik sichtbar.