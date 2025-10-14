In Deutschland wandeln sich „Wochenend und Sonnenschein“ gern auch mal in „Wochenend und Stau“ ab. Das mussten am vergangenen Freitag auch die beiden irischen Folk-Musiker Tim O’Shea und Mike Walsh erfahren, als sie auf dem Weg von ihrem letzten Auftrittsort in Sachsen nach Neustadt/Rstg. unfreiwillig auf der Autobahn aufgehalten wurden. Die in der Michaeliskirche versammelten Musikliebhaber harrten aber geduldig aus, zumal Horst Brettel dort für angenehme Temperaturen gesorgt hatte.