Wann die historische Hofmann-Orgel in der Sankt Michaeliskirche zum letzten Mal erklang, erinnerte am Samstagabend wohl kaum einer der nur zwei Dutzend Besucher, die der Einladung der Neustädter Kirchgemeinde und des Kantorenehepaares Ronny und Katharina Bereiter aus Hochheim/Hessen gefolgt waren. Erst als die Kantorin – sie wurde in Coburg geboren und wuchs mit Hofmann-Orgeln, die in Franken, Thüringen und Sachsen beheimatet und zum größten Teil noch spielbar sind, auf – sich an die hochbetagte und eigentlich nicht mehr spielbare Orgel, Jahrgang 1848, setzte, wurde es für die Zuhörer nach Konzertende so richtig spannend.