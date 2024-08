Für die zehn Konzerte in der bayerischen Landeshauptstadt der 36-jährigen Sängerin Adele ("Rolling in the Deep", "Hello", "Easy on me") wurde ein eigens auf ihre Bedürfnisse zugeschnittenes Pop-up-Stadion aufgebaut. Es ist das erste Mal seit 2016, dass die Oscar-, Golden-Globe- und Grammy-Gewinnerin auf dem europäischen Festland auftritt.