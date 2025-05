Die Söhne Mannheims werden, auch wenn er bereits vor einigen Jahren die Band Verlassen hat, immer noch in einem Atemzug mit einem ihrer Gründungsmitglieder – Xavier Naidoo – genannt. Dass sie den Sänger jedoch keineswegs als Zugpferd brauchen, bewies die Formation am Samstag beim Konzert im Erlebnisbergwerk in Merkers.