„Ausverkauft bis auf den letzten Platz!“ – so lautete das Fazit am 27. Dezember, als der Jugendklub Merkers zum Schauplatz eines denkwürdigen Doppelkonzertes wurde. Schon lange vor dem Termin hatten sich die Fans ihre Tickets gesichert, und wer am Abend den Klub betrat, merkte schnell: Hier herrschte eine Atmosphäre kurz vor dem Siedepunkt. Zwei Bands standen auf dem Programm – und beide sorgten für einen Abend, an den man sich noch lange erinnern wird.