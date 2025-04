Die Meininger Hofkapelle galt einst als europäisches Spitzenorchester. Und so beschloss der angesehene Komponist Max Reger, der am Leipziger Konservatorium lehrte: „Es gibt nur ein Orchester, das ich haben möchte: Meiningen.“ Tatsächlich konnte Reger den Theaterherzog Georg II. für sich einnehmen und wurde 1911 zum Hofkapellmeister ernannt. Vier Jahre blieb Reger in Meiningen, wo ihn der tägliche Umgang mit dem exzellenten Orchester zu Dutzenden von Kompositionen inspirierte.