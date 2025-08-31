Fast genau nach einem Jahr erlebte die Suhler Premiere des Acht-Stunden-Konzerts „Wir für den Frieden“ eine Neuauflage in Meiningen. In der Waffenstadt hielten Künstler und Publikum im August ’24 bis zuletzt noch im einsetzenden Regen aus. Der Meininger Folge-Event mit der großen Botschaft konnte am Samstag bei herrlichem Sommerwetter über die Bühne im Innenhof von Schloss Elisabethenburg gehen. Das Publikum genoss Musik und Atmosphäre entspannt im Gras oder in Liegen, saß an Biertischen oder auf den Stühlen nah an den Künstlern.