Leicht und friedlich glitt das große Konzert am Samstag dann doch vom sonnigen Nachmittag in den warmen Abend bis in die sternenklare Nacht hinein. Das, obwohl die Liedermacherin Sarah Lesch kurzfristig abgesagt hatte und es im Vorfeld auch noch Diskussionen um Tino Eisbrenner gab , weil er nach dem russischen Überfall auf die Ukraine an Musikfestivals in Moskau teilgenommen hat. All das spielte am Samstag von 16 Uhr bis Mitternacht kaum noch eine Rolle. Das Veranstalterduo vom Suhler Verein Provinzschrei und dem Meininger Kulturfestival GrasGrün zeigte sich zufrieden. Sicher wäre es schön gewesen, wenn noch einmal doppelt so viele Leute gekommen wären. 1000 Gäste hätte der historische Innenhof von Schloss Elisabethenburg durchaus vertragen. Aber die Stimmung war gut, die Leute genossen den Acht-Stunden-Event in in traumhafter Kulisse in vollen Zügen, was will man mehr.