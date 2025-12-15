Der Auftakt hätte nicht stimmungsvoller sein können: Als die ersten Töne der legendären Filmmusik aus „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ durch die Brüderkirche Meimers hallten, war sofort klar, dass dieser Abend ein ganz besonderer werden würde. Martin Schräpfer, extra aus Erfurt angereist, leitete mit seinem gefühlvollen Klavierspiel das Konzert ein und ließ die Herzen vieler Gäste sofort höher schlagen. Es war das erste gemeinsame Weihnachtskonzert von Sängerin Janine Sauer und Pianist Martin Schräpfer und das dritte Konzert, das die beiden in diesem Jahr in der Region spielten – wie immer ausverkauft.